Ziegen befreit: Tierschützerinnen vor Gericht

Elisa Keller, Sprecherin der Tierschutzbewegung "269Life Libération Animale Suisse" wird von einem Dutzend weiterer Tierschutz-Aktivisten zum Prozess begleitet. © KEYSTONE/LAURENT GILLIERON

Am Polizeigericht in Nyon hat am Dienstag der Prozess gegen zwei Tierschutz-Aktivistinnen begonnen. Ihnen wird vorgeworfen, im März 18 Ziegen gestohlen zu haben, um deren Ende im Schlachthaus zu verhindern.