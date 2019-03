Tiger Woods von dänischem Aussenseiter besiegt

Etwas zerknirscht: Tiger Woods muss dem Aussenseiter Lucas Bjerregaard zum Sieg gratulieren © KEYSTONE/AP/ERIC GAY

Der Däne Lucas Bjerregaard, Nummer 52 der Weltrangliste, siegt gegen Tiger Woods in den Viertelfinals des mit 10,25 Millionen dotierten Matchplay-Golfturniers in Austin.Woods führte in dem Match gegen den 27-jährigen Bjerregaard die meiste Zeit, teilweise mit zwei Löchern Vorsprung.