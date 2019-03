Tigers defensiv stabil und offensiv kaltblütig

Langnaus Topskorer Chris DiDomenico (links) und Harry Pesonen freuen sich nach dem frühen 1:0 © KEYSTONE/PPR/MARCEL BIERI

Die SCL Tigers erkämpfen sich mit einem 4:2 den ersten Playoff-Heimsieg über Lausanne und damit ein siebtes und entscheidendes Spiel um den Einzug in die Playoff-Halbfinals am Samstag in Lausanne.