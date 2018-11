Tim Hug blickt seiner wohl letzten Weltcupsaison entgegen. Der Start gelang. © KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Tim Hug ist mit einem 22. Rang in seine wohl letzte Weltcupsaison bei den Nordischen Kombinierern gestartet. Der Solothurner verteidigte in Kuusamo seine Position nach dem Springen in der Loipe.