Tipps für den 1. August

1. Abkühlen

Es ist heiss. Sehr heiss. Und das wird es voraussichtlich auch noch bis Ende Woche bleiben. Nie war die Gelegenheit also besser, sich eine kühle Erfrischung zu gönnen. Egal ob Badi, See oder Fluss – jegliche Art von Gewässer ist herzlich willkommen. Beispielsweise der Caumasee in den Bündner Bergen oder im St.Galler Mannenweiher. Um sich auch noch von Innen abzukühlen, verbindet man den Badi-Besuch am besten gleich noch mit einem Besuch in der Gelateria.

2. Brunchen

Für diejenigen, welche den 1. August abseits der Arbeit verbringen dürfen und die nicht bis in den Nachmittag ausschlafen wollen, empfiehlt sich ein Feiertags-Brunch. Entweder tischt man diesen zu Hause auf und hat gleich alles beisammen, was einem auch mundet oder man gönnt sich zur Abwechslung mal einen von Profihänden zubereiteten Brunch im Café des Vertrauens. Aber Vorsicht: Nicht alle Restaurants und Cafés sind am 1. August geöffnet!

3. Wandern

Weil es so heiss ist, sollte man so früh wie möglich aufbrechen und vor dem Mittag am Ziel sein. Dann bleibt auch noch Zeit, um den Tag zu geniessen. Denn auf dem Gipfel wartet das ersehnte Panache im Bergbeizli. Hier findest du die schönsten im Toggenburg, Appenzell und rund um Chur. Auf dem Kronberg findet ausserdem am 1. August ein Festtagsprogramm statt, Infos findest du hier.

4. Velo-Tour

Wem Wandern zu langsam ist, der schwinge sich auf seinen alten Drahtesel. An Velo-Routen mangelt es im FM1-Land nicht. Dem Bodensee entlang kann man ausserdem überall anhalten und in den See springen oder ein kühles Glacé in einem der Strandbäder und Seerestaurants schlemmen.

5. Party

Trotz eines ereignisreichen Tages, darf die Müdigkeit keine Überhand nehmen. Am ersten August darf, ja soll sogar gefeiert werden. Am 31. Juli gibt es diverse kleinere und grössere Feste im ganzen Kanton, im Thurgau am bekanntesten ist dabei die Crazy Night in Müllheim, direkt am Rosenweiher. Am 1. August kannst du beispielsweise in Romanshorn auf der Bunkerwiese tanzen, am ersten Day Dance von 12 bis 22 Uhr. Der Eintritt kostet 20 Franken, weitere Infos findest du hier.

6. Shoppen in Deutschland oder Österreich



Während die Geschäfte in der Schweiz alle geschlossen haben, ist in unseren Nachbarländern ein ganz normaler Arbeitstag. Daher können die Shopping-Queens unter uns am 1. August in Konstanz, Feldkirch oder Dornbirn den Juli-Lohn raushauen. Zückerli: Weil alle anderen ja arbeiten müssen, hat’s vielleicht gar nicht mal so viele Leute in den Geschäften.

7. Nichts tun



Was gibt es Schöneres, als einen freien Tag einfach planlos zu verleben? Das Schöne am 1. August ist, es gibt kaum Familienfeiern, es ist warm draussen und kühl drinnen und die Läden haben geschlossen. Also, schwing dich auf den Liegestuhl oder die Couch, schnapp dir ein Buch und lebe in den Tag hinein.

(dab/enf)