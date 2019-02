Tirinzonis Team vor einer harten Prüfung

Silvana Tirinzoni wird sich den Titelgewinn wohl hart erarbeiten müssen © KEYSTONE/AP/NATACHA PISARENKO

An den am Samstag startenden Schweizer Curlingmeisterschaften in Thun ist besonders bei den Frauen viel Spannung zu erwarten. Die EM-Zweiten des CC Aarau können ihrer Sache nicht sicher sein.