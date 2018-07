Brasiliens Nationaltrainer Tite gibt Anweisungen © KEYSTONE/EPA/SERGEY DOLZHENKO

Der brasilianische Fussballverband (CBF) setzt auf Kontinuität und verlängert den Vertrag mit Nationaltrainer Tite bis Ende 2022. Der 57-Jährige übernahm das Team im August 2016. Er führte die «Seleção» an der WM-Endrunde in Russland in die Viertelfinals, wo sie gegen Belgien ausschied.