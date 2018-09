Titelverteidiger Frankreich duelliert sich mit Spanien

2017 gewann Frankreich zum zehnten Mal den Davis Cup © KEYSTONE/AP/CHRISTOPHE ENA

In den kommenden drei Tagen werden die Davis-Cup-Finalisten ermittelt. Titelverteidiger Frankreich empfängt Spanien, Kroatien den Rekordsieger USA.Wie schon einige Male in den letzten drei Jahren tritt Frankreich gegen einen geschwächten Gegner an.