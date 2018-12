Titelverteidiger Philadelphia wahrt Playoff-Chance dank Heimsieg

Nick Foles lässt sich von den heranstürmenden Gegenspielern nicht aus der Ruhe bringen © KEYSTONE/AP/MATT ROURKE

Titelverteidiger Philadelphia hält dank dem knappen 32:30-Heimsieg gegen die Houston Texans am vorletzten Vorrunden-Spieltag in der NFL seine Playoff-Chancen am Leben.Den Unterschied zu Gunsten des Titelverteidigers machte Quarterback Nick Foles aus.