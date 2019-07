Titelverteidiger Schweiz in den Viertelfinals

Max Heinzer steht mit der Schweiz in den WM-Viertelfinals © KEYSTONE/EPA MTI/BALAZS CZAGANY

Mit 45:34-Siegen gegen Vietnam sowie Venezuela schaffen die Schweizer Degenfechter an den Weltmeisterschaften in Budapest den Vorstoss in die Viertelfinals des Degen-Teamwettbewerbs vom Montag.