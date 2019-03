Todesfahrt in Melbourne: Lebenslange Haft für IS-Sympathisanten

Mit diesem Auto raste ein IS-Sympathisant 2017 in der australischen Stadt Melbourne in eine Menschenmenge. 20 Menschen wurden verletzt, einer davon starb später im Spital. (Archivbild) © KEYSTONE/EPA AAP/JOE CASTRO

Wegen einer tödlichen Autofahrt in eine Menschenmenge in der Innenstadt von Melbourne Ende 2017 ist ein IS-Sympathisant in Australien mit lebenslanger Haft bestraft worden. Bei dem Vorfall waren 20 Menschen verletzt worden. Ein Mann starb später im Spital.