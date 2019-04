Eine Frau wurde in Höchst von einem Lastwagen überrollt. Der 23-jährige Fahrer wollte vom Mühlweg in die Konsumstrasse einfahren. Dabei übersah er eine 78-Jährige, die mit ihrem Hund unterwegs war.

Das tonnenschwere Fahrzeug war im Rückwärtsgang und stiess die Frau nieder. In Folge wurde sie mit den rechten hinteren Zwillingsrädern überrollt, schreibt die Landespolizei Vorarlberg. Die 78-Jährige wurde so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle verstarb.

(Landespolizei Vorarlberg/red.)