Tödlicher Unfall in Murg

In Murg kam es am Dienstagnachmittag zu einem tödlichen Unfall. Ein 80-jähriger Mann war mit einem landwirtschaftlichen Fahrzeug in Richtung Güterstrasse unterwegs und ist dabei von der Strasse abgekommen und eine Böschung heruntergestürzt. Dabei zog sich der Mann tödliche Verletzungen zu.

Das Auto überschlug sich mehrfach und kam 30 Meter unterhalb der Strasse zum Stillstand. Der Fahrer ist dabei wahrscheinlich aus dem Auto geschleudert und anschliessend vom Fahrzeug überrollt worden. Die alarmierten Rettungskräfte konnten nur noch den Tod des Mannes feststellen.

(red./Kapo SG)