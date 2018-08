Tödlicher Velounfall bei Rapperswil

Am Dienstagabend kurz nach 21 Uhr, fuhr ein 55-jähriger Mann mit seinem Rennvelo auf dem Rad- und Fussweg von Eschenbach in Richtung Jona. In Wagen fuhr ihm eine 49-jährige E-Bike-Fahrerin entgegen. Die beiden stiessen heftig zusammen, beide stürzten. Trotz dem Aufgebot von Rettung, Notarzt und einem Helikopter der Rega erlag die 49-Jährige noch auf der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen. Der Rennvelofahrer musste schwer verletzt ins Spital geflogen werden.

Warum die beiden zusammengestossen sind, wird abgeklärt.

(saz/kapo sg)