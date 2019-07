Der Töfffahrer prallte nach einem Überholmanöver in die Leitplanke. Er starb noch auf der Unfallstelle. © Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden

Ein 25-jähriger Töfffahrer ist im Kanton Appenzell Ausserrhoden am Sonntagabend bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Er hatte laut Polizei in Waldstatt nach einem Überholmanöver die Kontrolle über sein Zweirad verloren und war in eine Leitplanke geprallt.