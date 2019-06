Töfffahrer nach Frontalkollision verstorben

Ein 46-jähriger Autofahrer war am Sonntagabend in Rankweil in Richtung Sulz unterwegs. Er war gemeinsam mit einer 21-jährigen Frau und einem 9 Monate alten Kleinkind unterwegs. Aus noch ungeklärten Gründen geriet der Mann auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Töfffahrer.

Der 68-jährige Töfffahrer wurde bei der Kollision tödlich verletzt, schreibt die Landespolizei Vorarlberg. Seine 67-jährige Mitfahrerin und auch die 21-Jährige mussten mit unbestimmten Verletzungen ins Spital gebracht werden.

Die Strasse war von 17 Uhr bis 20 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt.

(Landespolizei Vorarlberg/red.)