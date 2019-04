Töfffahrer rast mit 144 km/h durch Trogen

Dieser Mann hat die erlaubte Höchstgeschwindigkeit massiv überschritten: Ein Töfffahrer ist am Montagnachmittag mit 144 Kilometern pro Stunde in eine Geschwindigkeitskontrolle der Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden in Trogen geraten. Er war auf der Wäldlerstrasse in Richtung Wald unterwegs – hier gilt Tempo 80. Sprich: Nach Abzug der Toleranz überschritt der 31-Jährige die Höchstgeschwindigkeit um 60 Kilometer pro Stunde. Gemäss Via Sicura gilt jemand als Raser, wenn er ausserorts (Tempo 80) die Geschwindigkeit um mindestens 60 Stundenkilometer überschreitet.

Der Töfffahrer wurde direkt vor Ort von einer Polizeipatrouille angehalten und befragt. Die Polizisten zogen seinen Führerschein auf der Stelle ein. Im Auftrag der Staatsanwaltschaft wurde sein Motorrad sichergestellt.

(Kapo AR/red.)