Am Samstag kurz vor 14:30 Uhr, ist auf der Stossstrasse eine 55-jährige Motorradfahrerin gestürzt. Sie wurde mit unbestimmten Verletzungen von der Rega ins Spital geflogen. © Kapo SG

Eine 55-Jährige verlor am Samstagnachmittag auf der Stosstrasse in Alstätten die Kontrolle über ihren Töff und krachte in die Leitplanke. Sie schlitterte der Leitplanke entlang und verletzte sich dabei unbestimmt.