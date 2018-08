Das Mofa auf 96 km/h frisiert: Der 17-Jährige nahm etliche technische Veränderungen an seinem Zweirad vor. © Kapo St. Gallen

Tüchtig frisiert hat ein 17-Jähriger in Sevelen SG sein Töffli. Er veränderte die Leistung des Zweitakters derart, dass sein Motorfahrrad bis zu 96 km/h schnell fahren konnte. Erlaubt wären 30 km/h. Der Jugendliche wurde am Freitagmorgen angehalten, wie die Kantonspolizei am Sonntag mitteilte.