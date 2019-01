Tötungsdelikt in Moutier – Ein Opfer, vier Festnahmen

Die Berner Polizei ermittelt nach dem Tod eines Mannes in Moutier. Der Verstorbene weist Stichverletzungen auf. © Keystone/PETER KLAUNZER

Ein Mann ist in Moutier BE vermutlich Opfer eines Tötungsdelikts geworden. Das teilte die Kantonspolizei Bern am Freitag mit. Sie nahm vier Personen fest. Wer was mit dem Fall zu tun hat, ist noch unklar.