Tötungsdelikt: Mann tötet Frau und Kinder

Laut der Kantonspolizei Zürich ist am Dienstagabend ein Motorradfahrer in Seuzach ZH tödlich verunglückt. (Symboldbild) © KEYSTONE/WALTER BIERI

Vier Personen wurden in Affoltern am Albis tot in einer Wohnung aufgefunden. Gemäss jetzigen Erkenntnissen tötete ein 53-jähriger Mann am Donnerstag zuerst seine Frau, dann die beiden Kinder und anschliessend sich selbst.