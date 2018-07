Toi-Toi-WC und Velos in den Fluss geworfen

Passiert sei der Vorfall zwischen Freitagabend und Montagmorgen, schreibt die Kantonspolizei Thurgau in einer Mitteilung. Unbekannte machten sich demnach an der Baustelle auf der Thurbrücke in Bürglen zu schaffen und schmissen Absperrmaterial, ein Toi-Toi-WC und drei Velos in den Fluss.

Der Sachschaden ist einige tausend Franken hoch.

Die Kantonspolizei Thurgau sucht Zeugen: Wer Angaben zur Täterschaft machen kann oder etwas beobachtet hat, wird gebeten, sich beim Kantonspolizeiposten Bürglen zu melden (058-345-25-60).

(kapo tg/saz)