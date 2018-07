Tom Mathis geht seinen Weg

Tom Mathis wurde 1989 in Wissembourg, Frankreich geboren. Schon mit 6 Jahren erhielt er Klarinettenunterricht. Nach und nach ergänzte er dann sein musikalisches Repertoire um weitere Instrumente: Klavier, Saxophon, steirische Harmonika und Gitarre. Seit seinem 10. Lebensjahr spielte und sang er in einer Musikkapelle.

Was ist aber in der Zeit inzwischen passiert? Sehr viel! 2013 erschien sein erstes deutsches Album «Merci für deine Liebe» und viele TV Auftritte folgten. Er tourte durch Deutschland, Frankreich und auch in der Schweiz teilweise mit seiner Band «Santa Rosa». Neben den Auftritt hat Tom viele Songs geschrieben, aufgenommen und veröffentlicht. Zwischendurch wurde es etwas ruhiger Tom ist Papa geworden und widmete sich seiner Familie. Der inzwischen 29-jährige wirkte auch in mehreren Muscial-/Theaterproduktionen mit.

Im Frühling 2018 veröffentlichte er nun ein französisch sprachiges Schlageralbum «Coup de Foudre a Paris». «Devant moi» ist ein Titel daraus (siehe Video Clip oben).

Der smarte Franzose mit dem charmanten Akzent in der Stimme hat auch immer wieder Auftritte in der Schweiz vorallem in der Welschschweiz.