Toni de Grandi – Alles bleibt

Wenn Toni de Grandis brandneuer Song „Alles bleibt“ beginnt, ist es vor allem die tolle Piano-Melodie über dem modernen Beat, die den Hörer aufhorchen lässt. Wenn dann Tonis Stimme im hochmodernen Autotune-Stil dazukommt, bekommt der Song schon zu Anfang einen hymnenartigen Mitsing-Touch. In den Strophen haben wir es mit einem sehr charakteristischen Gesangsstil zu tun, der irgendwo zwischen Gesangskunst und persönlichem Gesprächston zum Hörer angesiedelt ist. Dann entfaltet sich Tonis leidenschaftliche und gefühlsbetonte Art in der Bridge, bevor der Song im Refrain regelrecht ausbricht – und es doch schafft, eine Geborgenheit und Wärme überzubringen. Toni de Grandi ist einfach ein Ausnahmesänger – und „Alles bleibt“ ist nur ein weiterer Beweis dafür. Warum der Song so gut funktioniert, ist zusätzlich aber auch dem tollen Text von Felice Pedullá zu verdanken.

Das Autoren und Produzententeam: Felice Pedullá und Christoph Seipel, schreiben ihm die Songs auf den Leib. Die hohen Passagen, die nicht jeder Künstler schaffen würde, singt er mit einer verblüffenden und überzeugenden Leichtigkeit.

Toni erinnert uns daran, dass es nicht immer um Weiterentwicklung, um den starrsinnigen Drang nach vorn gehen muss. Oftmals müssen wir uns darauf zurückbesinnen, dass der Status Quo etwas gleichermaßen Erstrebenswertes ist. Wie oft denkt man an die „gute, alte Zeit“ zurück – doch werden wir uns doch einfach mal darüber bewusst, dass wir uns vielleicht momentan genau in einer solchen schönen Phase befinden, auf die wir später als „gute, alte Zeit“ zurückblicken werden! Sicherlich ist es eine schöne Sache, Ziele zu verfolgen und auf etwas Größeren hinzuarbeiten, aber manchmal ist es eben genau so erfüllend, wenn „Alles bleibt, wie‘s ist“ – wie sonst soll ein Geborgenheitsgefühl entstehen?

Ein wunderschöner Deutsch-Pop-Song mit aufregender und „voll klingender“ Instrumentierung, die mitreißt, begeistert und gleichermaßen wohl fühlen lässt. Songs wie „Alles bleibt“ sollte man viel, viel öfter hören! Ein Song, der von einer durch und durch charismatischen Ausnahme-Stimme getragen wird. Was sich schon bei seiner vorherigen Single „So natürlich“ angedeutet hat, wird nun erneut bestätigt – „Alles bleibt“ beim alten: Toni de Grandi ist geradewegs auf dem Weg nach ganz oben! (Solis Music)