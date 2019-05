Totalschaden nach Überholmanöver

Eine Frau fuhr am Montag um Viertel vor vier auf der A13 von Landquart in Richtung Chur. Etwa einen Kilometer vor der Ausfahrt Chur Süd schwenkte die Fahrerin auf die Überholspur, als ein vor ihr fahrendes Auto unerwartet ebenfalls auf die Überholspur schwenkte. Die Frau steuerte ihr Fahrzeug nach links, um eine Kollision zu vermeiden und prallte in die Leitplanke. Das Fahrzeug blieb quer auf der Überholspur stehen.

Der Lenker oder die Lenkerin der vorausfahrenden Autos bemerkte den Unfall möglicherweise nicht und fuhr weiter. Die Kantonspolizei Graubünden bittet deshalb Zeugen, sich bei ihr zu melden.

(Kapo GR/red.)