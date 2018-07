Tote auf indonesischer Insel Lombok bei starkem Erdbeben

Eine Karte der US-Erdbebenwarte (USGS) zeigt das Epizentrum des Bebens in Indonesien bei der Ferieninsel Lombok. © KEYSTONE/EPA USGS/USGS HANDOUT

Bei einem Erdbeben der Stärke 6,4 sind am Sonntagmorgen auf der indonesischen Ferieninsel Lombok mindestens drei Menschen ums Leben gekommen. Das verlautete am Morgen aus offiziellen Quellen. Die Menschen starben in den Trümmern ihrer Häuser.