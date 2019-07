Tote Frau in Hotelzimmer in Lugano gefunden

Unklar, was vorgefallen ist: In einem Hotel in Lugano ist eine Frau tot aufgefunden worden. (Symbolbild) © KEYSTONE/KARL MATHIS

Die Tessiner Polizei hat am Samstag in einem Hotelzimmer in Lugano eine Frau tot aufgefunden. Genauere Angaben zu den Hintergründen machte sie zunächst nicht.Der leblose Körper der Frau wurde um 11.15 Uhr im Hotelzimmer entdeckt, wie die Kantonspolizei Tessin am Sonntag mitteilte.