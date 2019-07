Tourist tot im Manneweiher geborgen

«Kurz vor halb acht kam die Meldung, dass im Mannenweiher eine Person unter Wasser ging und nicht mehr auftauchte», sagt Dionys Widmer, Mediensprecher Stadtpolizei St.Gallen, gegenüber FM1Today. Nach einer gross angelegten Suchaktion, konnten die Polizeitaucher den 22-jährigen Mann nur noch tot aus dem Weiher bergen.

Der Tourist war erst wenige Tage in der Schweiz auf Besuch. Gemäss ersten Erkenntnissen war er Nicht-Schwimmer. «Wie es zum Unfall kam, können wir derzeit nicht sagen. Die Ursache wird in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft und der Kantonspolizei St.Gallen abgeklärt», so Widmer.

Bisher wisse man, dass der Mann alleine ins Wasser ging, unter Wasser geriet und nicht mehr auftauchte. «Die Untersuchungen wurden eingeleitet und die Befragungen mit Leuten die das ganze beobachtet haben laufen.»

(red.)