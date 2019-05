Toter Mann in Zürcher Wohnung gefunden

Zürcher Polizisten wollten am Donnerstagabend eigentlich in einer Wohnung Angehörigen eine Todesnachricht überbringen - und fanden dort einen toten Mann. (Symbolbild) © KEYSTONE/WALTER BIERI

In einer Wohnung in der Stadt Zürich haben Polizisten am Donnerstag die Leiche eines 74-jährigen Mannes entdeckt. Die Ermittler gehen nach ersten Erkenntnissen von einem Tötungsdelikt aus. Was sich in der Wohnung im Stadtkreis 9 abgespielt hatte, war zunächst unklar.