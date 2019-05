Mit KalPa Kuopio gewann 2018 erstmals überhaupt ein finnisches Team den Spengler Cup. In diesem Jahr ist das Weltmeister-Land in der Altjahrswoche mit TPS Turku am Traditionsturnier in Davos vertreten © KEYSTONE/SPENGLER CUP/MELANIE DUCHENE

TPS Turku komplettiert das Teilnehmerfeld am diesjährigen Spengler Cup in Davos.Der zehnfache finnische Meister nimmt zum dritten Mal nach 2001 und 2002 am Traditionsturnier in der Altjahreswoche teil.