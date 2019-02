Traditionsmarke Merrill Lynch verschwindet

Die Traditionsmarke Merrill Lynch soll weitestgehend von der Bildfläche verschwinden. (Archivbild) © KEYSTONE/EPA/ANDY RAIN

Die traditionsreiche Marke Merrill Lynch verschwindet aus der Welt des Investmentbankings. Die Bank of America, die das über 100 Jahre alte Wall-Street-Haus in der Finanzkrise übernommen hatte, will den Namen im Kapitalmarktgeschäft weitgehend streichen.