Ungarn: Tränengas und Festnahmen bei Demonstration

Die Polizei in Budapest geht mit Tränengas gegen Demonstranten vor, die gegen die Regierung protestieren. © KEYSTONE/AP MTI/ZOLTAN BALOGH

Die Polizei in Ungarn hat am späten Donnerstagabend Tränengas gegen Tausende Demonstranten eingesetzt, die den zweiten Abend in Folge auf der Strasse gegen die Regierung protestiert hatten.