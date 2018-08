Transgender-Frau als Gouverneurs-Kandidatin der US-Demokraten

Die US-Demokraten haben Christine Hallquist in Vermont als Gouverneurs-Kandidatin aufgestellt - Sie ist die erste Transgender-Frau, die für eine der grossen Parteien für ein Gouverneursamt kandidiert. © KEYSTONE/AP/CHARLES KRUPA

Die Demokraten haben als erste grosse Partei in den USA eine Transgender-Frau als Kandidatin für einen Gouverneursposten aufgestellt. Die Unternehmerin Christine Hallquist setzte sich bei den Vorwahlen der Partei am Dienstag in Vermont gegen mehrere Mitbewerber durch.