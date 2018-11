Trauer um Marvel-Ikone Stan Lee

Wenn in einer Marvel-Verfilmung ein Raunen durch den Kinosaal geht, dann handelt es sich wohl um einen Cameo von Stan Lee. Die Kurzauftritte des Comic-Autors sind legendär und besonders jüngere Fans von Comicverfilmungen wie «Spiderman», «Ironman» oder «Captain America» lieben sie. Lee liess es sich bis zum Schluss nicht nehmen, als Nebenfigur in den Blockbustern aufzutreten.

Stanley Martin Lieber war 1922 als Sohn rumänischer Einwanderer in den USA zur Welt gekommen. Bereits mit 19 Jahren hat er eine von ihm verantwortete Textseite von «Captain America» mit Stan Lee unterschrieben. Zusammen mit Jack Kirby schuf er in den Nachkriegsjahren die Fantastic Four, den grünen Kraftprotz Hulk, Iron Man, Thor und die X-Men, allesamt Marvel-Ikonen, die zwischenzeitlich auf der Leinwand zu einem seriellen Milliardengeschäft geworden sind. Zusammen mit anderen Zeichnern hatte er 1961 Marvel-Comics gegründet.

Darsteller seiner Helden, wie auch die riesige Fangemeinde seiner Comics, sind nach der Nachricht seines Todes am Montag traurig: Der amerikanische Schauspieler und Regisseur Chris Evans (37) spielte die Hauptrolle in «Captain America» und trat in diversen weiteren Verfilmungen als solcher auf. Er schreibt auf Twitter: «Es wird nie mehr jemanden geben wie Stan Lee. Für Jahrzehnte hat er jung und alt mit Abenteuer, Vertrauen, Kraft, Inspiration, Freundschaft und Freude versorgt.»

There will never be another Stan Lee. For decades he provided both young and old with adventure, escape, comfort, confidence, inspiration, strength, friendship and joy. He exuded love and kindness and will leave an indelible mark on so, so, so many lives. Excelsior!!

