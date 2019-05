Trauermarsch nach Todesfall am Maiensäss

Die Churer Bevölkerung betrauert einen 14-jährigen Schüler, der am Donnerstag auf der Maiensässfahrt in den Tod stürzte. © FM1Today/Krisztina Scherrer

Nachdem ein 14-Jähriger an der Churer Maiensässfahrt tödlich verunglückt ist, ruft der Bekanntenkreis der Opferfamilie zu einem Trauermarsch auf. Am Sonntag soll der Bub «zurück in die Gemeinschaft der Stadtbevölkerung getragen werden».