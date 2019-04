Traumfabrique – Ich hör noch immer gern die Beatles

Und so ist der neue Song “Ich hör noch immer gern die Beatles“ ein Plädoyer für das gute alte Radio und die vertrauten, unsterblichen Stimmen, die uns viele Jahre über den Äther begleitet haben. In hektischen Zeiten, in denen die musikalische Landschaft austauschbar, unbeständig und ruhelos scheint, erwacht die Sehnsucht nach vertrauten Songs. Die Oldies und Evergreens,

die uns bereits aus der Jugendzeit bekannt sind, haben starkes Erinnerungspotential und führen uns emotional auf eine Reise in die eigene Vergangenheit. (Sugarcake Records)