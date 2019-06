Triff Milow zum Anfassen nah am FM1-VIP-Konzert!

FM1 holt den belgischen Singer & Songwriter Milow für ein exklusives VIP-Konzert ins FM1-Land! Erlebe den Superstar mit seinen Hits «You Don’t Know», «We Must Be Crazy» oder auch «Ayo Technology» ganz nah und intimer Atmosphäre am 13. Juni um 17:45 im BBC Gossau. Tickets gibt es nirgends zu kaufen, sondern exklusiv bei FM1 zu gewinnen.

So einfach funktioniert es

Achte ab sofort auf die Hits von Milow in unserem Programm. Hörst du einen in voller Länge, ruf sofort bei uns im Studio an und gewinne zwei Tickets für diesen einmaligen Anlass: 0848 22 22 11.

Sicher dir die doppelte Gewinnchance

Bei den FM1-Wachmachern hast du täglich die doppelte Gewinnchance auf Milow-Tickets. Läuft ein Song von Milow bei Felix und seinem Morgen-Team in voller Länge, gewinnen gleich zwei Hörer Tickets. Ab 6 Uhr Radio einschalten! Am 13. Juni wird Milow nicht nur seine grössten Hits, sondern mit Sicherheit auch seine neue Single «Help» präsentieren:

(Die Spielzeiten sind Montag bis Freitag zwischen 6 und 19 Uhr, bis einschliesslich

12. Juni.)

Hier geht’s zu den Teilnahmebedingungen.