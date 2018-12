Triumphbogen bleibt vorerst geschlossen

Am Samstag hatten sich Randalierer im Zuge der «Gelbwesten»-Proteste Zutritt zu dem nationalen Wahrzeichen am Ende der Prachtstrasse Champs-Élysées verschafft und massive Zerstörungen angerichtet. Derzeit versuche man, den Schaden zu ermessen und zu entscheiden, welche Arbeiten durchgeführt werden müssen, sagte eine Sprecherin der französischen Behörde für Nationaldenkmäler am Montag.

Es seien Schäden in Höhe von bis zu einer Million Euro entstanden, sagte der Leiter der Denkmal-Behörde, Philippe Bélaval, der Zeitung «Le Figaro». «Es gab eine methodische Plünderung der Ausstellungsräume.» Vitrinen und Scheiben seien zerschlagen, eine Marmorbüste von Napoleon sei geköpft worden, die Computersysteme seien vorerst ausser Betrieb.

Die Polizei habe DNA-Proben genommen, um den Tätern auf die Spur zu kommen. Der Triumphbogen bleibe mehrere Tage lang für Zuschauer geschlossen.

Am Samstag war es in Paris erneut zu schweren Ausschreitungen bei Protesten der Bewegung der «Gelben Westen» gekommen. Es war das dritte Wochenende in Folge, dass die Gruppe im ganzen Land demonstrierte. Ihre Wut richtet sich gegen die Reformpolitik der französischen Regierung und den Präsidenten, dessen Politik sie als abgehoben bezeichnet.

