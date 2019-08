Trotz Rot gegen Modric: Real Madrid gewinnt deutlich

Toni Kroos wird nach seinem herrlichen Treffer von Casemiro umarmt © KEYSTONE/AP/LUIS VIEIRA

Real Madrid startet mit einem klaren Auswärtssieg in die Saison. Die Mannschaft von Zinédine Zidane bezwingt Celta Vigo in der 1. Runde der spanischen Meisterschaft auswärts mit 3:1.Karim Benzema brachte Real Madrid nach weniger als einer Viertelstunde und Vorarbeit von Gareth Bale in Führung.