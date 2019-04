Trotz ungenutzter Chancen: Basler Sieg in Zürich

Samuele Campo bejubelt seinen dritten Saisontreffer © KEYSTONE/WALTER BIERI

Der FC Basel setzt seine Erfolgsserie in der 27. Super-League-Runde problemlos fort. Dank Toren in der zweiten Halbzeit gewinnt er beim FC Zürich mit 2:0. Nachdem der FC Basel reihenweise Chancen vergeben hatte, zeigte er in der 53.