Truck Stop – Ein Stückchen Ewigkeit

Mit dieser neuen Single «Ein Stückchen Ewigkeit» beweist Truck Stop, die erfolgreichste deutsche Country-Band, dass noch mehr geht.

Die sechs Country-Legenden von der Waterkant verknüpfen auf ihre unnachahmliche Weise und doch immer wieder neu und in beeindruckend, was ihre Fans lieben: Das ewige Thema Liebe, einen frischen Sound, eine gute Portion Tiefsinn, Leichtigkeit und Augenzwinkern. „Ein Stückchen Ewigkeit“ ist eine Liebeserklärung an eine langjährige Lebensgefährtin. Doch Truck Stop dreht den Spieß um bei der Frage, wer da wem was erklärt: „Ich hätt‘s dir ja schon so oft gesagt, ach hätt‘st du mich doch nur mal gefragt – dein Leben ruft nach mir“! Das ist so herrlich lustig verquer und doch auf den Punkt, das kann nur aus dem wahren Leben sein! Aber von Truck Stop wissen wir ja schon: Männer sind so! Im selben Atemzug wird es dann aber ernster, ohne dass die Stimmung kippt: „Alles was uns bleibt, ist nur ein bisschen Zeit, bist du dafür bereits, für ein Stückchen Ewigkeit“. Das sorgt schon für Gänsehaut, wie direkt die Botschaft formuliert ist, wie nahtlos und selbstverständlich sich Humor und Ernst aneinanderfügen. „Ein Stückchen Ewigkeit“ ist ein weiterer stimmungsvoller musikalischer Diamant von den Jungs von Cowboys der Nation.

(Telamo)