Truck Stop – Moin Moin

„Moin, Moin!“ ist ein „Gute-Laune-Loblied“ auf das heißgeliebte Wochenende und für alle hart arbeitenden Mitmenschen. Nach gefühlt endlosen Arbeitstagen mit Schichtdienst, Stress wo manchmal gar nichts perfekt läuft, begrüßt Truck Stop mit „Moin, Moin!“ den Freitag. Spaß und gute Laune kommen aus dem Versteck, dann geht das Leben endlich los, dann „wird die Mucke laut gedreht“ und ab geht’s ab ins Wochenende – feiern, Freunde, Party – bis in die Nacht. Der Song und der tanzbare Beat verbreiten vom ersten Ton an gute Laune und alle sind sofort bester Stimmung, denn keiner kann sich der Musik von „Moin, Moin“ entziehen. Also, gleich am Montag anhören und am Dienstag, Mittwoch, Donnerstag … und natürlich am Wochenende! Deshalb ist es nicht nur eine neue Single, sondern ein musikalisches Geschenk von Truck Stop für jedermann zur Überbrückung der Arbeitswoche. (Telamo)