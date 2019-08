Trucker, Tanz und Thai-Nudeln

Trucker Chilbi in Oberhelfenschwil

Zum vierten Mal in Oberhelfenschwil – die Trucker Chilbi. Das Unterhaltungsprogramm ist breit gefächert: Am Freitag wird an der «Fiirobigbar» gefeiert, am Samstag die grosse LKW-Ausstellung bestaunt und am Sonntag gebruncht.

Art Vino in Rorschach

Das Fest der Sinne findet am Samstag von 16 Uhr bis 20 Uhr im Carmen-Würth-Saal in Rorschach statt. Hier kannst du regionale Weine geniessen und kulinarische Spezialitäten direkt am Ufer des Bodensees schlemmen. Der Eintritt ist frei.

Wasserland in Steinach

«Wasserland – ein Sommernachts-Sturm» ist ein Stück Geschichte mit Theater, Tanz und Musik. Die nächste Vorstellung ist am Sonntag, 25. August, Tickets können hier ergattert werden. Das musikalische Freilicht-Festspiel findet in Steinach bei einzigartiger Kulisse am Bodensee statt.

Biker Festival Flumserberg

Premiere mit Blick auf die Churfirsten: Das Biker Festival findet zum ersten Mal statt. Während zwei Tagen übernimmt am 24. und 25. August die Bike-Szene die Flumserberge auf und abseits der Trails.

Buchser Fest

Es ist die grösste Strassenveranstaltung zwischen Chur und St.Gallen dieses Wochenende. Kulinarische Vielfalt mit Speisen wie Wraps, Cevapcici und Thai-Nudeln und ein abwechslungsreiches Unterhaltungsangebot stehen am Samstag auf dem Programm.

Eidgenössisches Schwing- und Älplerfest Zug

Auch ohne Tickets ein riesiges Spektakel: das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest in Zug. Hast du Kapazität, in Zug vorbei zu schauen, tu es! Das Ambiente rund um die Arena ist mindestens genauso toll wie innerhalb des Festgeländes. Wer nicht will, kann bei einem Public Viewing vorbeischauen, die Bilder im TV auf sich wirken lassen oder den Liveticker auf FM1Today mitverfolgen.

Tropical Day Party in Gossau

Das BBC in Gossau macht den Tag zur Nacht. Am Samstag geht die Sause um 14 Uhr los. Diverse DJs geben ihre Beats zum besten.

Slowup Bodensee

Ob auf Inlines, E-Bikes oder Velos: Am Sonntag sind dies die Fortbewegungsmittel der Stunde. Die 40 Kilometer lange Route beginnt in Romanshorn und geht dem Ufer des Bodensees entlang. Der Slowup Bodensee ist eine Veranstaltung für Jung und Alt.

Vintage Days Laax

Vintage und Nachhaltigkeit: Das die Themen des Wochenende an den Vintage Days in Laax. Im Vintage-Markt können nachhaltige Produkte oder Secondhand-Einzelstücke gekauft werden. Auch ein Tauschgeschäft ist möglich. Ab 22 Uhr wird in der Roller-Disco auf Rollschuhen abgetanzt.

Toggenburger Bierkulturtag in Nesslau

Trinkst du gerne Bier oder bist du ein Scotch-Liebhaber? Dann ist der Toggenburger Bierkulturtag genau das richtige. Sei dabei, wenn die Brauerei St.Johann das Scotch Ale ansticht oder schaue den Bierbrauern zu, wie der Gerstensaft gebraut wird. Schönes Weekend allerseits!

(lh)