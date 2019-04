Trump an der Grenze zu Mexiko: Wir können niemanden mehr aufnehmen

"Dreht um, wir haben keinen Platz mehr": US-Präsident Donald Trump appelliert bei einem Grenzbesuch in Kalifornien an Migranten auf dem Weg in die USA. © KEYSTONE/AP/JACQUELYN MARTIN

US-Präsident Donald Trump hat erklärt, die USA könnten keine illegalen Migranten mehr aufnehmen. Bei einem Besuch in Kalifornien an der Grenze zu Mexiko erklärte er am Freitag, in den kommenden Monaten würden viele neue Grenzbarrieren errichtet.