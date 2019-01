Trump gibt einen aus: Fast Food für Football-Team

Pizza, Hamburger und Pommes anstelle feiner Häppchen: Wegen der Haushaltssperre hat US-Präsident Donald Trump ein Hochschul-Football-Team im Weissen Haus mit Fastfood bewirtet. © KEYSTONE/EPA POLARIS POOL/CHRIS KLEPONIS / POOL

US-Präsident Donald Trump hat wegen des wochenlangen Haushaltsstreits in die eigene Tasche gegriffen und ein ganzes Football-Team mit Fast Food bewirtet. So verlautete es am Montag aus dem Weissen Haus.