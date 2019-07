Trump hält Rede vor Fake-Siegel

Auf dem offiziellen Siegel des Amerikanischen Präsidenten ist normalerweise ein Weisskopfadler zu sehen, der den Kopf nach links gedreht hält und in der rechten Klaue ein Bündel Pfeile hält. Anders sah das Siegel aus, als US-Präsidente Donald Trump kürzlich an einer Versammlung der konservativen Vereinigung «Turning Point USA» zu deren Mitgleidern sprach. Auf dem Siegel, das auf einer Leinwand hinter dem Rednerpult eingeblendet wurde, zeigt einen Adler mit zwei Köpfen. Dieser erinnert stark an den Doppelkopfadler des russischen Wappens. Statt der üblichen Pfeile hielt der Adler in der rechten Klaue Golfschläger. Wer auch immer das Siegel verändert hatte, will damit wohl auf die vielen Stunden, die Trump auf dem Golfplatz verbringt, und die angeblichen Verstrickungen Russlands in Trumps Wahlkampf anspielen.

Wie es dazu kommen konnte, dass bei einer Rede des US-Präsidenten ein falsches Siegel gezeigt wurde, darauf kann sich weder das weisse Haus noch die Vereinigung «Turning Point USA» einen reim machen. Der Vorfall wird nun untersucht. Gegenüber der Wahsington Post sagt ein Mitglied aus Trumps Stab, wer auch immer dafür verantwortlich sei, er habe nun grossen Ärger am Hals Aber: «wenigstens hat er für ein paar gute Lacher gesorgt.»