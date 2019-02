Trump: Kelly Knight Craft soll neue US-Botschafterin bei Uno werden

Die US-Botschafterin in Kanada, Kelly Knight Craft, soll laut US-Präsident Donald Trump die Vereinigten Staaten bei der Uno vertreten. (Archivbild) © KEYSTONE/AP The Canadian Press/ADRIAN WYLD

US-Präsident Donald Trump will die bisherige US-Botschafterin in Kanada, Kelly Knight Craft, zur neuen Botschafterin der USA bei den Vereinten Nationen machen. Dies kündigte Trump am Freitag im Kurznachrichtendienst Twitter an.