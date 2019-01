Trump könnte wegen Haushaltsblockade Teilnahme an WEF absagen

US-Präsident Donald Trump spricht am Donnerstag beim Verlassen des Weissen Hauses zu den Medien - und erklärt, er nehme vielleicht nicht am WEF teil. © Keystone/AP/JACQUELYN MARTIN

US-Präsident Donald Trump wird möglicherweise wegen der Haushaltssperre seine Teilnahme am Weltwirtschaftsforum (WEF) Ende Januar in Davos absagen. Dies sagte er am Donnerstag in Washington.Noch stehe das Treffen der globalen Wirtschaftselite in der Schweiz auf seiner Agenda.