Trump: Orban macht «hervorragenden» Job

US-Präsident Donald Trump (r.) und Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban am Montag im Weissen Haus in Washington. © Keystone/EPA Polaris POOL/CHRIS KLEPONIS / POOL

US-Präsident Donald Trump hat den ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban gelobt. Orban habe in vielerlei Hinsicht einen «hervorragenden» Job gemacht, sagte Trump am Montag bei einem Treffen mit dem rechtsnationalen Premier im Weissen Haus in Washington.