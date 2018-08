Trump schliesst Zugeständnisse an Türkei aus

US-Präsident Donald Trump (links) sagt, der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan (rechts) habe sich an eine Abmachung nicht gehalten. (Archivbild) © KEYSTONE/EPA POOL/TATYANA ZENKOVICH

US-Präsident Donald Trump will im Konflikt mit der Türkei seine Härte zeigen. Er werde der Türkei nicht entgegenkommen, um eine Freilassung des US-Pastors Andrew Brunson zu erwirken.Dies sagte Trump am Montag in einem in Washington geführten Interview der Nachrichtenagentur Reuters.